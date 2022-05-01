السرعة تنهي حياة سائق بحادث سير في الديوانية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حادث تصادم وقع فجر اليوم بين مركبتين، الأولى حمل لوري قلاب، والثانية خصوصي بي أم دبليو، على طريق ديوانية ال بدير".وأضافت، أن الحادث "تسبب بوفاة سائق البي أم دبليو"، مشيرةً إلى أن "سبب الحادث، هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه وعدم ترك مسافة أمان من قبل سائق المركبة نوع بي ام دبليو، مما أدى إلى اصطدامه بالمركبة نوع لوري قلاب".ولفتت إلى أن "سائق المركبة نوع بي ام دبليو، يعتبر مقصراً بنسبة ١٠٠ ٪ في الحادث".