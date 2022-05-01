مكتب السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر

توقع مكتب السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، أن يكون الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر.





وذكر المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتوقع أن يُرى هلال شهر شوّال مرتفعاً وواضحاً جدّاً مساء يوم غد الإثنين وان يكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر".