العاصفة "الإفريقية" تشتد قوتها في بغداد وتجعل الرؤية منعدمة (صور + فيديو)

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأحد، عاصفة ترابية قوية، جعلت الرؤية منعدمة في الشوارع، بعدما أكدت هيئة الأنواء الجوية يوم أمس، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب العراق.

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