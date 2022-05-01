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العاصفة "الإفريقية" تشتد قوتها في بغداد وتجعل الرؤية منعدمة (صور + فيديو)
محليات
2022-05-01 | 07:10
العاصفة "الإفريقية" تشتد قوتها في بغداد وتجعل الرؤية منعدمة (صور + فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
10,200 مشاهدة
شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأحد، عاصفة ترابية قوية، جعلت الرؤية منعدمة في الشوارع، بعدما أكدت هيئة الأنواء الجوية يوم أمس، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب العراق.
الصور ادناه:
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