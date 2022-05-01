عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في كربلاء

وقال مصدر طبي، لـ السومرية نيوز، إن "محافظة كربلاء سجلت أكثر من 50 حالة اختناق، بينهم أطفال ونساء، في عموم المستشفيات الحكومية والأهلية؛ جراء العاصفة الترابية".وبين المصدر، أن "الكوادر الصحية مستنفرة لاستقبال المرضى".وتتكرر العواصف الترابية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصاً في فصل الربيع.وشهدت عدة محافظات عراقية، اليوم الأحد، عواصف ترابية قوية، جعلت الرؤية منعدمة في أغلب الشوارع، بعدما أكدت هيئة الأنواء الجوية يوم أمس، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب البلاد.