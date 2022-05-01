الغبار الأفريقي يصل الديوانية (صور)

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت العاصفة الترابية محافظة الأنبار، قبل أن تضرب محافظة كربلاء، لتصل إلى النجف، ثم بغداد وصلاح الدين وبابل.وسجلت المراكز الصحية في مناطق متفرقة من البلاد، العشرات من حالات الاختناق جراء هذه العواصف.ويوم أمس، أكدت هيئة الأنواء الجوية، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب البلاد.وتتكرر العواصف الترابية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصاً في فصل الربيع.