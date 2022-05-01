مع استمرار العاصفة الترابية.. محافظة عراقية تصدر توجيهاً

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن عن جاهزيتها لموجة الغبار التي تشهدها المحافظة حاليا، وقد وجه المدير العام صباح محسن الزاملي كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية برفع الاستعدادات الطبية والصحية؛ لاستقبال المرضى وعلاجهم وإخضاعهم للملاحظة المستمرة وإعطائهم الأدوية الخاصة بالربو والحساسية وامراض الجهاز التنفسي ومتابعة اوضاعهم علاجياً وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة".ودعت الدائرة، "الجميع و خاصة كبار السن والأطفال المصابين بامراض الجهاز التنفسي الذين هم أكثر تأثراً بالغبار الى عدم الخروج في مثل هذه الأجواء مراعاة لاوضاعهم الصحية وضماناً لسلامتهم".