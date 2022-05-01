موجة الغبار تتسب باختناق أكثر من 250 شخصاً في الديوانية

وقال مدير عام الدائرة، صباح محسن الزاملي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المؤسسات الصحية في عموم المحافظة استقبلت، اليوم، أكثر من (250) حالة اختناق لكلا الجنسين بينهم اطفال تنوعت بين الشديدة والمتوسطة والخفيفة"، مضيفاً أن "الكوادر الطبية والصحية استنفرت ومنذ بدء الموجة، اقصى جهودها لتقديم الاسعافات اللازمة وبجهود استثنائية عالية المستوى".وبين، أن "طوارئ مستشفى الديوانية التعليمي استقبلت (30) حالة، اما طوارئ مستشفى النسائية والاطفال فقد استقبلت (20) حالة، فيما سجلت طوارئ مستشفى عفك (120) حالة، مقابل (30) حالة في مستشفى الحمزة، وبالنسبة لطوارئ مستشفى الشامية فقد استقبلت (50) حالة، كما استقبلت طوارئ مستشفى الحُسين (ع) (10) حالات".واكد الزاملي، أن "جميع حالات الاختناق التي استقبلتها المؤسسات الصحية في عموم المحافظة تلقت الخدمات الطبية والصحية الفورية ولم تسجل اي حالة وفاة".