توجيه هام إلى شرطة بغداد مع اشتداد الغبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن مديرها العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي "وجه جميع دوريات النجدة بتقديم المساعدة ونقل الحالات المرضية الى المستشفيات ممن يعانون من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي تتعرض لها العاصمة بغداد الان".وتشهد بغداد وعدة محافظات عراقية، عواصف ترابية قوية، جعلت الرؤية منعدمة في أغلب الشوارع، بعدما أكدت هيئة الأنواء الجوية يوم أمس، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب البلاد.