هزة أرضية تضرب محافظة عراقية

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية، في محافظة واسط.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 03:36:50 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،5) درجة حيث تبعد ( 9) كم شمال غرب قضاء بدر من محافظة واسط".



وأشارت إلى أنه "لم يتم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة"، داعية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".