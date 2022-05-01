توضيح رسمي بشأن وجود أدوية تالفة في مستشفى حكومي

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود ان توضح بان هذه الكميات من الادوية والمستلزمات الطبية التالفة لاتعود الى المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة الديوانية".وبينت، انه "تم سحبها من بعض المؤسسات الصحية الاهلية بعدما تم رصد انتهاء مدة صلاحيتها من قبل الفرق التفتيشية المختصة في دائرة صحة الديوانية وبعد ذلك تم ايداعها في مستشفى الحياة تمهيداً لاتلافها وفقاً للضوابط القانونية والصحية".