أمين بغداد يعلن ادراج منطقتي "الاورفه لي وحي طارق" ضمن حملة الاعمار والتطوير

السومرية نيوز – بغداد



وجه امين بغداد علاء معن، بادراج منطقتي الاورفه لي وحي طارق ضمن حملة اعمار مدينة الصدر وحملة الاكساء الكبرى في اطار رؤية نهضة بغداد بدعم من النائب الاول لمجلس النواب واعضاء البرلمان العراقي.



وقالت امانة بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "معن أجرى جولة ميدانية للاطلاع على الواقع الخدمي لمنطقتي الاورفه لي وحي طارق رفقة عضو مجلس النواب (قيس الفرطوسي) ومدراء دوائر (بلدية الصدر الاولى، المشاريع، ماء بغداد، مجاري بغداد) للوقوف على احتياجات المنطقتين والايعاز بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية للارتقاء بواقعها".

وبحسب البيان، قال معن، "وجهنا بتطوير الشارع الرئيس لمنطقة الاورفه لي ونعمل على تطوير جميع شوارع مدينة الصدر بشكل تموذجي ووجهنا الدائرة البلدية بازالة جميع المشوهات والاسلاك".

وتابع، "وجهنا باعداد كشف متكامل لاعادة تأهيل متنزه شارع الضغط ضمن محلة ٥٥٧ في الاورفه لي وتطوير مدخل منطقة حي طارق ورفع السيطرة بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالمواكبة مع اعمال تطوير شارع العمل الشعبي (السدة)".

كما وجه امين بغداد، بتطوير الشارع الرئيس لمحلة ٥٧٣ بحي طارق عبر اعداد مشروع متكامل وتحويله لنموذج مشابه للشوارع التي تم تطويرها في بغداد".

وثمن امين بغداد، دعم واهتمام مجلس النواب ومتابعة النائب الاول لمجلس النواب حاكم الزاملي وباقي نواب مدينة الصدر لاحتياجات المدينة"، مؤكداً التنسيق المشترك معهم للمضي قدما في اعمارها وتطويرها، عاداً اياها ركيزة اساسية في رؤية نهضة بغداد، مبيناً "شرعنا بالعديد من مشاريع تأهيل الشوارع والقطاعات والاحياء السكنية وانجزنا تطوير ١٥ قطاعاً والعديد من الشوارع ومنطقة الاورفه لي وحي طارق تنظم اليوم لحملة الاعمار وحملة الاكساء الكبرى".

واشار البيان الى ان "امين بغداد هنأ عمال امانة بغداد بمناسبة عيد العمال العالمي ، داعياً لهم بالتوفيق والثبات على دورهم في انجاز الثقل الاكبر من مشاريع البناء والاعمار ، لافتاً: "سيكون لنا دور في الحصول على حقوقهم بشكل كامل".