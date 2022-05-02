بأول ايام العيد.. دجلة تبتلع شابين في سامراء

السومرية نيوز - سامراء



شهدت مدينة سامراء، اليوم الأثنين، غرق شابين في نهر دجلة.



وقال مراسل السومرية نيوز، أنه "في أول أيام العيد، تعرض شابين من مدينة سامراء للغرق في نهر دجلة".



وأضاف، أن "الشرطة النهرية تدخلت ولا زالت تبحث عن الجثث".

