استعداداً للصيف.. الكهرباء تعلن عن "إنجازات غير مسبوقة"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية تمكنت من ادخال خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( رميلة غازية - خور الزبير ) ٤٠٠ ك.ڤ مزدوج الدائرة الى العمل ، كأول خط من نوعه ينفذ في المنطقة الجنوبية بطول (٧٠) كم ، وبطاقة نقل تصل الى (٢٠٠٠) ميگاواط في محافظة البصرة".وبينت، أن "المشروع الذي اشرف عليه مباشرة مدير عام الشركة زياد علي فاضل، يتضمن نصب (١٧١) برجاً بدائرتين بمواصفات فنية خاصة ، يصل ارتفاع بعضها الى (٨٥) متر ، وبابعاد مختلفة ، صممت لعبور التعارضات في مناطق الرميلة وخور الزبير وخطوط ١٣٢ ك.ڤ ومغذيات التوزيع والشوارع الرئيسة وحقول النفط ، بإستخدام اسلاك نوع (ACSR490/65) ولدائرتي الخط المذكور".وأشارت إلى "أنجاز اعمال الربط النهائية واجراء الفحوصات اللازمة على الخط وأدخل للعمل ، وسيسهم بتعزيز وربط محطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بالمنظومة الوطنية ، وسيعمل على استقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الجنوبية خصوصاً والعراق بصورة عامة".وذكرت الوزارة، أن "ملاكات الشركة انجزت خلال السنوات الثلاث الاخيرة الكثير من مشاريع البنى التحتية المهمة التي اسهمت في استقرار ورفع كفاءة المنظومة الوطنية عامةً ، ومحافظة البصرة بشكل خاص".