مصرع نائب الامين العام لمنظمة بدر اثر انقلاب عجلته في ميسان (فيديو) – عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز ان "نائب الامين العام لمنظمة بدر "ابو مريم الانصاري" لقي حتفه اثر انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان".

ومن جانبه، نعى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، معاونه عبد الكريم الأنصاري، الذي لقي حتفه بحادث سير مأساوي جنوبي العراق.وقال العامري في بيان، "فقدنا اليوم قامة من قامات الجهاد والعطاء صاحب التأريخ المشرف والسيرة الطيبة معاون الامين العام لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الانصاري في حادث سير مؤسف اثناء تأديته الواجب، تغمده الله برحمته الواسعة والحقه باخوانه الشهداء".وأضاف، "بهذا المصاب الجلل اعزي اسرة الفقيد الكبير واعزي اخواننا في منظمة بدر واعزي الشعب العراقي الذي نذر لأجله الفقيد العزيز عمره الشريف ، وبيوم رحيله المفجع نتذكر كل المواقف المشهودة للحاج ابو مريم من ايام الجهاد ضد الطاغية الى ايام العمل السياسي الدؤوب في الحكومة والبرلمان الى ايام مواجهة الارهاب ، الى سعيه الجاد في خدمة اخوانه في بدر وخدمة شعبه من خلال المناصب التي شغلها ، كان اخا مخلصا ، وظهيرا شجاعا ، ورفيق درب عز نظيره ، ومثالا للمؤمنين اصحاب البصائر المرتبطين برسالتهم المقدسة ، والمصرين على نهجهم القويم".