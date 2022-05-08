الثاني خلال اسبوع!.. إنقلاب عجلة في ساحة كهرمانة وسط بغداد (فيديو)

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، العجلة المقلوبة بالقرب من ساحة كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وعن تفاصيل الحادثة عزا مصدر أمني لـ السومرية نيوز السبب الى السرعة وعدم الانتباه مما أدى فقدان السيطرة على عجلة نوع هونداي وانقلابها باتجاه مظلة النجدة ضمن ساحة كهرمانة.وبحسب المصدر فإن الحادث أسفر عن اصابة صاحب العجلة بجروح في منطقة الرأس، واصابة منتسب في ساقه فيما تضررت مظلة ودورية النجدة.