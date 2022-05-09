الرافدين يوضح بشأن أنباء إيقاف التقديم على السلف

وذكر إعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن إيقاف استلام وترويج طلبات منح السلف غير صحيحة اطلاقا"، مشيراً إلى أن "التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".ولفت البيان إلى أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً، اما سلف المتقاعدين تكون من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً".