الكمارك تعلن انطلاق عملية الربط الالكتروني في المراكز الكمركية

السومرية نيوز – بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، انطلاق عملية الربط الالكتروني في المراكز الكمركية.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي تم البدء بالعمل الخاص بالربط الالكتروني وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية ومديرية التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار للوصول إلى الحوكمة الالكترونية".

واضاف البيان انه "ومن خلال تكثيف الجهود بهذا المجال في الفترة الاخيرة وبالتعاون المستمر والحثيث مع هيئة المنافذ الحدودية الامر الذي ادى الى تسريع الربط الالكتروني في المراكز الكمركية وبهذا الصدد تتقدم الهيئة العامة للكمارك بالشكر والتقدير الى هيئة المنافذ الحدودية للتعاون من اجل انجاح العملية".

وتابع ان "الربط الالكتروني سيحد وبصورة كبيرة من عمليات الفساد والتزوير من قبل ضعفاء النفوس وسينعكس ايجابياً على العمل الكمركي و بالتالي تعظيم ايرادات خزينة الدولة".