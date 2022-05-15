نائب يكشف ملفات "فساد" في صلاح الدين وأكثر من ألفي مشروع متلكئ!

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "2440 مشروعاً متلكئاً في صلاح الدين أهلكت المحافظة، وهناك ملفات فساد كبيرة تشوب دوائر المحافظة".وأضاف، أن "هناك قصوراً واضحاً من الحكومة المركزية بصرف التعويضات في المحافظة، حيث كسبت معاملات المتضررين الدرجة القطعة لأكثر من 12 ألف معاملة"، مشيراً إلى أن "المعاملات المقدمة تصل وغير المنجزة تصل لعشرة أضعاف هذا العدد".وفيما يخص الفساد في المحافظة، قال البلداوي: "نحن جادون في متابعة هذا الموضوع، وجمعنا تواقيع الدورة السابقة ولكن عند انتهاء الدورة انتهى الموضوع".وبيّن، أن "الملفات التي يشوبها الفساد كثيرة، حيث بلغت أكثر من ترليون و60 مليار دينار عراقي، وما لم يُكشف للعلن فهو أكثر".وأضاف: "على الحكومة المركزية وضع المفسدين في قعر السجون، ليكونوا عبرة للاخرين".