خلال 3 اشهر.. الرصافة تسجل اكثر من 30 ألف حالة ولادة

السومرية نيوز - متابعة
اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة علاء كاظم المحمداوي، اليوم الأحد، عن تسجيل الرصافة 30148 ولادة خلال الربع الأول من 2022 في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وقال المحمداوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "صحة الرصافة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الربع الأول نحو 30 الف و 148 ولادة في المستشفيات الحكومية والأهلية".
وأضاف ان "الولادات كانت بواقع 15 الف و 627 ولادة ذكور ونحو 14 الف و521 ولادة اناث"، مشيرا الى ان "الولادات كانت نحو بواقع 17 الف و 297 في المستشفيات الحكومية بنحو 12 الف و 280 ولادة طبيعية و5 الاف و 917 ولادة قيصرية".
وأوضح المحمداوي ان "المستشفيات الاهلية شهدت ولادة 12 الف و 851 ولادة بواقع 1264 ولادة طبيعية و نحو 11 الف و 587 ولادة قيصرية".
وأشار الى ان "هناك جهود موسعة في صحة الرصافة للتوسع بالخدمات الصحية للنسائية والأطفال اخرها اكمال مستشفى السلامة في الزعفرانية لتكون مخصصة للأطفال ".