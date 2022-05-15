خلال 3 اشهر.. الرصافة تسجل اكثر من 30 ألف حالة ولادة

وقال المحمداوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "صحة الرصافة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الربع الأول نحو 30 الف و 148 ولادة في المستشفيات الحكومية والأهلية".وأضاف ان "الولادات كانت بواقع 15 الف و 627 ولادة ذكور ونحو 14 الف و521 ولادة اناث"، مشيرا الى ان "الولادات كانت نحو بواقع 17 الف و 297 في المستشفيات الحكومية بنحو 12 الف و 280 ولادة طبيعية و5 الاف و 917 ولادة قيصرية".وأوضح المحمداوي ان "المستشفيات الاهلية شهدت ولادة 12 الف و 851 ولادة بواقع 1264 ولادة طبيعية و نحو 11 الف و 587 ولادة قيصرية".وأشار الى ان "هناك جهود موسعة في صحة الرصافة للتوسع بالخدمات الصحية للنسائية والأطفال اخرها اكمال مستشفى السلامة في الزعفرانية لتكون مخصصة للأطفال ".