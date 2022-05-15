الـنزاهـة: مجـزرة الـحلـة كـلـفـت 15 مليار ديـنار وهي عرضة للاندثار

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق بابل، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز إلى أنه تمَّ تنفيذ "مجزرةٍ نموذجيَّةٍ" في مدينة الحلة مركز مُحافظة بابل منذ عام 2015، مُبيّنةً أنَّه تمَّ استلام المجزرة المُنفَّذة البالغة قيمتها (15,000,000,000) مليار دينارٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلة".وأضافت الدائرة أنَّ "الهيئة قامت بالتحرُّز على المجزرة، بعد أن أثبتت تحرياتها ومُتابعتها عدم قيام البلديَّة بتشغيل أو استثمار المجزرة، رغم مرور (7) سنواتٍ على إنشائها، ممَّا يجعلها عرضة للاندثار وبالتالي حدوث ضررٍ في المال العام".وشدَّدت على "الحاجة الضروريَّـة للمجزرة؛ لعدم وجود أية مجزرةٍ أخرى في المحافظة يمكن أن تساهم في عمليَّات تجهيز اللحوم بصورةٍ موافقةٍ للشروط الصحيَّة، في ظل الحاجة الماسة إليها في الوقت الحالي،لا سيما بعد انتشار مرض الحمى النزفيَّـة".وأكدت الدائرة، "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".