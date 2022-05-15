المرور ترد عبر السومرية على "امتعاض" المواطنين من الغرامات وعدم تأهيل الشوارع

وقال إسماعيل رداً على السؤال، إن "تأهيل الشوارع ما زال ضعيفاً، وهنالك أخطاء ومشاكل كثيرة، وتقدم خجول جدا بتأهيلها".وأضاف، أن "هذا لا يعني أن السائق لا يتحمل جزءاً من المسؤولية، السائق يعتبر المسؤول الأول عن كثرة المخالفات، منها استخدام الهاتف المحمول وغيرها".وأشار إلى أن "عدد السيارات الداخلة العراق هائل جدا مقارنة بالشوارع التي بقيت على حالها ولم تشهد أي تطور".