أمين بغداد يوجه بفتح وتأهيل شارع مهم وسط العاصمة بعد إغلاقه لعشر سنوات

السومرية نيوز- بغداد

وجه أمين بغداد، المعمار علاء معن، اليوم الأحد، بفتح وتأهيل الشارع الرابط بين منطقتي الوشاش وعلي الصالح بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد.



وذكر بيان للأمانة ورد لـ السومرية نيوز، أن "أمين بغداد وجّه ملاكات بلدية المنصور بتنفيذ حملة لتنظيف وتأهيل الشارع وإعادة افتتاحه بالتعاون مع القوات الأمنية بعد إغلاق دام أكثر من عشر سنوات".



وأشار إلى أن "هذه الحملة تعد جزءاً من رؤية نهضة بغداد، وافتتاح الشارع سيسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم المروري في المنطقة".

