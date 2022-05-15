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البنك الدولي يطلق منحته لدعم مشاريع التعليم العالي في العراق

محليات

2022-05-15 | 09:57
البنك الدولي يطلق منحته لدعم مشاريع التعليم العالي في العراق
1,399 مشاهدة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأحد، إطلاق منحة البنك الدولي لدعم مشاريع التعليم العالي في العراق.

ودعا عبد الصاحب، في كلمته خلال حفل إطلاق مشروع دعم التعليم في العراق بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور رؤساء وممثلي الجامعات، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "مراجعة المؤشرات والتخصيصات المالية للجامعات"، موضحاً أن "البيئة التعليمية الجامعية تشهد توسعا وإقبالا لافتا للنظر بسبب نسبة النمو السكاني المتسارع"، مشيراً إلى أن "الجانب المالي يمثل تحديا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية التي تعمل على وفق مسارات متوازية لتحقيق أهداف متزامنة تقوم على خدمة المجتمع وجودة الأداء والمخرجات".

وبين، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شخصت ضمن استراتيجيتها الممتدة حتى عام 2030 هدفا ملحا يتعلق بضرورة استحداث جامعات علمية تخصصية تلائم سوق العمل والإفادة من الشراكة والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة، مجدداً مطالبته بإعطاء ملف التعليم أولوية قصوى في ملف التمويل، لافتا الى أن الموازنات العامة أشرت تخصيصات مالية متناقصة لهذا الملف على مستوى السنوات المنصرمة".

بدوره، قال إندرياس بلو مدير ممارسات التعليم في البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "البنك الدولي عمل مع شركائه في الحكومة العراقية على مدار العامين الماضيين لتحضير الدعم الخاص بالتعليم العالي الذي يمثل قطاعا مهما في العراق معروفا بعراقته ومكانته التعليمية والعلمية".

وأضاف، أن "مبلغ الخمسة ملايين دولار الممنوح من البنك الدولي سيسهم في توفير بيئات تدريبية في الجامعات ومختبرات جديدة ورفد المجتمع بالتخصصات ذات الأولوية ولاسيما الطاقات المتجددة والصحة والزراعة والكهرباء مؤكدا أن البنك الدولي ملتزم بهذا الدعم لتطوير وتحسين جودة التعليم".
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