قرارات جديدة لمجلس القضاء الأعلى

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقد جلسته الخامسة، اليوم الاحد الموافق 15 /5 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان وتم خلاله مايلي :1- قراءة سورة الفاتحة والتعزية بوفاة القاضية ذكرى جاسم داخل التي انتقلت الى رحمة الله اثر مرض عضال.2- صوت المجلس بالإجماع على نص مشروع تعديل بعض مواد قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 التي سبق ان نوقشت في الجلسات السابقة.3- اقر المجلس ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب البعض حسب مقتضيات العمل .4- قرر المجلس تثبيت خريجي المعهد القضائي الدورة (41) لانقضاء سنة التجربة التي عمل بها السادة القضاة وثبوت صلاحيتهم للتثبيت.5- تم استضافة وزير الصحة والهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتم مناقشة افضل السبل لسرعة إتلاف المواد المخدرة وتجاوز العقبات الروتينية التي تحول دون ذلك وأقر المجلس الاجراءات المناسبة لمعالجة هذه الاشكاليات".