محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي

قررت محافظة النجف، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي اليوم.



وقالت المحافظة في بيان، إنه "نظراً لسوء الاحوال الجوية وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف الاشرف لهذا اليوم".

واضافت "باستثناء دوائر الصحة".