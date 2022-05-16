جرّاء العاصفة الترابية.. الصحة تعلن حصيلة حالات الاختناق في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تسجيل صوتي ورد للسومرية نيوز، أنه "تم تسجيل ألفي حالة أختناق بسبب العاصفة الترابية الأخيرة، مبينا أن اغلب حالات الاختناق بسيطة الى متوسطة".وأضاف البدر، ان "الملاكات الصحية مستنفرة بجهودها في تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية"، لافتا إلى ان "الوزارة سجلت اليوم 2000 حالة اختناق مختلفة الشدة في المؤسسات الصحية المختلفة".ودعا المتحدث باسم الصحة المواطنين الى "ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الامكان وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب"، مشددا على ضرورة "ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج".واكد ان "المؤسسات الصحية مجهزة بالكامل من ناحية الاوكسجين الطبي والادوية والمستلزمات الطبية".