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مجلس الوزراء ينهي تكليف علاء معن من مهام أمانة بغداد (وثيقة)
محليات
2022-05-16 | 04:49
6,959 مشاهدة
وافق مجلس الوزراء، على إنهاء تكليف امين بغداد علاء معن من مهامه.
وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على انهاء تكليف علاء كاظم معن من مهام أمين بغداد".
الوثيقة ادناه:
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