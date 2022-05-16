أول حادث سير مروري بعد العاصفة الترابية في بغداد (فيديو)

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، حادث سير مروع إثر العاصفة الترابية التي تسببت بإنعدام الرؤية.



واظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، اصطدام عجلة "لوري" بعدد من العجلات الصغيرة واصابة العديد من الاشخاص.