في الرصافة.. القضاء يعلن اعتقال 277 متهماً وضبط 25 كغم من المخدرات

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "توجيهات مجلس القضاء الاعلى في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، أسفرت عن اعتقال (277) متهما في جانب الرصافة فضلا عن ضبط اكثر من (25) كيلو من المواد المخدرة".وأضاف البيان، أن "محكمة تحقيق الرصافة ومن خلال توجيهات مجلس القضاء الاعلى أوعزت بملاحقة عصابات الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبمتابعة من رئيس استئناف بغداد الرصافة الاتحادية تم اطلاق حملة لملاحقة تلك العصابات في جانب الرصافة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والجيش العراقي والشرطة الاتحادية لتنفيذ الواجبات والمهمات مع مفارز الخاصة بقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الرصافة وخاصة واجبات تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق تجار المخدرات الصادرة من قبل محاكم التحقيق".وأشار إلى أن "الحملة التي انطلقت في الاول من شهر نيسان الماضي من العام الحالي ولغاية الان، أسفرت عن اعتقال (117) متهما من تجار المخدرات، اضافة إلى (160) متهما من متعاطي المواد المخدرة في جانب الرصافة"، لافتا إلى أن "الحملة اسفرت أيضا عن ضبط خمسة وعشرين (25) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الانواع والاصناف".