مطار النجف يعلن عودة حركة الملاحة الجوية الى طبيعتها

أعلنت إدارة مطار النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية الى طبيعتها.

وذكر إعلام المطار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حركة الملاحة الجوية عادت الى طبيعتها بعد توقفعا مؤقتها إثر العاصفة الترابية".