صور توثق لحظة انهيار جسر في ميسان

اظهرت صورا حصلت عليها السومرية نيوز، اليوم الاثنين، لحظة انهيار جسر في محافظة ميسان.

وبحسب الصور، فإن الجسر انهار مما ادى الى تدخل فرق الدفاع المدني وانتشال شاحنة فضلا عن وضع الأشرطة التحذيرية.



الصور ادناه:

