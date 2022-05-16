الدفاع المدني توضح تفاصيل انهيار جسر جنوبي العراق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "تعاملت مع حادث انهيار جسر سطيح الرابط بين محافظة ميسان والبصرة في ناحية العزير المتهالك القديم نتيجة الحمل الزائد بعد مرور شاحنة نوع تريلة محملة بكميات كبيرة من حديد التسليح الخاص بالبناء مما أدى إلى انهيار الجسر وسقوط الشاحنة جزئياً".وأضافت، أنه "على الفور هرعت فرق إنقاذ الدفاع المدني في ميسان وعملت على سحب الشاحنة ووضع الأشرطة التحذيرية وإغلاق الجسر أمام حركة المواطنين لمنع وقوع الحوادث لخين اصلاحة".