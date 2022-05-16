هزة أرضية تضرب نينوى

أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى.

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 01:23:40 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة حيث تبعد ( 21) كم جنوب شرق قضاء تلعفر من محافظة نينوى".



وبينت، أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى"، داعية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".