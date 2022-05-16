مطار البصرة يعلق الرحلات بسبب الأحوال الجوية

وقال إعلام المطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عمليات المطار في مطار البصرة قررت إيقاف الرحلات المغادرة والقادمة بسبب رداءة الجو وإنعدام الرؤية، وحتى إشعار آخر".ونشطت الموجات الغبارية في العراق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجتاح معظم المحافظات العراقية، بين فترة وأخرى، سجّلت المؤسسات الصحية على أثرها الآلاف من حالات الاختناق، وأثرت على حركة السير والتنقل وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية وإغلاق عدد من الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة.