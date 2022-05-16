محافظات عدة تقرر تعطيل الدوام يوم غد

قررت محافظات عدة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وقررت ذي قار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء باستثناء منتسبي الاجهزة الامنية والدوائر الصحية والخدمية.



كما قررت واسط تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء في الدوائر الحكومية والمدارس وتأجيل الامتحانات لليوم التالي. وقرر محافظ البصرة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بسبب سوء الاحوال الجوية. وقررت محافظة الأنبار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في الدوائر الحكومية عدا الخدمية. وقررت ايضا محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء عدا المؤسسات الصحية والخدمية. كما قررت بابل تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والبلديات والمشاريع ودوائر المهندس المقيم.



ويشهد العراق عاصفة ترابية قوية ضربت أغلب محافظاته، تسببت بالمئات من حالات الاختناق.





