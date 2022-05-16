التربية تؤكد تأجيل امتحانات الثلاثاء لمدارس بغداد

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بالنظر لاستمرار سوء الاحوال الجوية وحرصاً منا على سلامة ابنائنا الطلبة والتلاميذ تقرر تأجيل امتحان يوم غد الثلاثاء الموافق ١٧-٥-٢٠٢٢ في كافة مدارس بغداد للتربيات الست (الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة)".وكانت محافظة بغداد، وجهت بتأجيل الامتحانات في مدارس العاصمة الثلاثاء.ويشهد العراق عاصفة ترابية قوية ضربت أغلب محافظاته، تسببت بالمئات من حالات الاختناق.