بشعار "طائراتنا ليست لنا".. تظاهرات ضد الخطوط الجوية العراقية في بغداد

السومرية نيوز - بغداد
أحتج العشرات، اليوم الثلاثاء، امام مكتب الخطوط الجوية العراقية في العاصمة بغداد للمطالبة بتخصيص المقاعد العراقية للعراقيين.
وقال مراسل السومرية، إن "العشرات من المواطنين تظاهروا أمام مكتب الخطوط الجوية العراقية للمطالبة بتخصيص المقاعد العراقية للعراقيين، ابرزها خط طيران العراق - الصين الذي منعت الخطوط الجوية نقل العراقيين على متنه (فقط الصينيين) ولاسباب مجهولة".
ورفع المتظاهرون شعار " طائراتنا ليست لنا" في أشارة إلى منع الخطوط الجوية من نقلهم على متنها وتخصيص مقاعد خط العراق - الصين للصينيين فقط.
كما رفع المتظاهرون شعار "الناقل الوطني لا ينقل أبناء الوطن"، مطالبين "بتخصيص مقاعد للعراقيين وعدم تخصيصها للصينيين فقط.