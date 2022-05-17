الاعدام لإرهابيين لتفجيرهم سيارة مفخخة في الموصل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الارهابيين المنتمين الى عصابات داعش الارهابية، اقدموا على تفجير سيارة مفخخة في حي التاميم في الجانب الايسر من مدينة الموصل، والتي أدت إلى استشهاد واصابة عدد من المواطنين".وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمين الارهابيين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية /1و3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".