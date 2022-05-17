تحذيرات لامانة بغداد من اعطاء موافقات للمساحات الكبيرة خارج الضوابط

السومرية نيوز – بغداد

حذرت مصادر مطلعة في النزاهة، اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا في امانة بغداد من اعطاء موافقات للمساحات الكبيرة خارج الضوابط.



وقالت المصادر للسومرية نيوز، انها "حذرت اللجنة العليا في امانة بغداد من اعطاء موافقات للمساحات الكبيرة خارج الضوابط"، مبينة انها "ستتخذ الاجراءات القانونية الصارمة في حال اعطاء هذه الموافقات".

وتسعى جهات وشخصيات للحصول على موافقات من امانة بغداد خارج الضوابط المتبعة للاستياء على المساحات الكبيرة في العاصمة بغداد.

واستفحلت في العراق بعد العام 2003، ظاهرة السيطرة على الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وتقسيمها دون وجه حق او اطار قانوني وشرعي.

وتتعرض اراضي البساتين في العاصمة بغداد، الى عمليات تجريف متعمدة بهدف تحويلها الى مجمعات سكنية لا تراعي المتطلبات البيئية، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من تزايد المد الصحراوي نتيجة تقلص المساحات الخضراء.

وحتى وقت قريب كانت العاصمة بغداد تتمتع بمساحات خضراء واسعة انحسرت اجزاء كبيرة منها وذهبت لصالح المولات والتجمعات السكنية ومرائب السيارات.

ويلقي مواطنون اللوم على غياب التخطيط الحضري والعمراني الذي يأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على المساحات الخضراء وزيادة مساحاتها.