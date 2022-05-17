صحة ميسان تعلن وفاة شخصين بالحمى النزفية

وقال مدير إعلام صحة ميسان محمد الكناني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل حالتي وفاة بالحمى النزفية في المحافظة اليوم الثلاثاء".وكانت السلطات الصحية في العراق قد أعلنت في حزيران 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية".وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.