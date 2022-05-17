النزاهة توقف استثمار عقار مخصص كـ"منطقة خضراء" في كربلاء

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّـة في المُحافظة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، كشف عن مُخالفاتٍ في أحد العقود الاستثماريَّة، مُبيّنةً أنَّ البلديَّة قامت بمنح مُتنزَّه (حي الحسين) كفرصةٍ استثماريَّةٍ وتوقيع عقدٍ مع المستثمر خلافاً للتعليمات.وأضافت الدائرة إنَّ مُديريَّة البلديَّات العامَّة قامت بإلغاء الفرصة الاستثماريَّـة قبل التوقيع على العقد، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة للعقار المُشيَّد عليه المُتنزَّه المُخصَّص كـ (منطقة خضراء) تبلغ أكثر من (116,262,000,000) مليار دينار.وأفادت إنَّ الفريق نفَّذ عمليَّة ثانية في مدينة الإمام الحسين الطبيَّـة التابعة لدائرة صحّة كربلاء، رصد خلالها وجود نقصٍ في اسطوانات الأوكسجين في مخزن المدينة الطبيَّة يصل إلى (877) اسطوانة، مُبيّنةً عدم وجود مستندات الإدخال والإخراج المخزني، فضلاً عن عدم قيام المحاسب بخصم مبالغ الأوكسجين المُجهَّز إلى الجناح الخاص؛ لعدم تسجيل عدد الأسطوانات التي تمَّ صرفها وتُقدَّرُ قيمتها بحوالي (65,000,000) مليون دينار، الأمر الذي أدَّى لحصول ضررٍ بالمال العام.وتمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.