أمين بغداد يكشف عن استقالته ويبعث رسالة لأهالي العاصمة

كشف أمين بغداد علاء معن، الثلاثاء، عن تقديمه استقالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعزا امين بغداد ذلك في وثيقة موجهة الى الكاظمي، الى "اسباب صحية".

الى ذلك، بعث امين بغداد رسالة الى اهالي بغداد، قال فيها إنه "بالرغم مما واجهته قبل تقديم استقالتي يوم الخميس ١٢/أيار/٢٠٢٢ وما توقعت ان اواجهه بعدها، الا انني حرصت ان لا افقد لياقتي الادبية عند كتابة كلماتها".

وأضاف "ما نسعى اليه بناء دولة ومؤسسات رصينة بإدارة رشيدة حالنا حال الدول المتقدمة، الا ان ما يؤسف له الحال الذي وصل البلد اليه في ظل عملية سياسية عرجاء همها الاكبر ان تجعل من الدولة آلة لتقاسم المغانم من قبل السلطة".

وتابع "لن يكون تقييم الاداء ابدا على ما تحمل من رؤية وماتفعل من عمل يُنجز او هو قيد الانجاز لتحقيق ذلك (ولن يسألوك عن ذلك)، وانما ما تعطي من مغانم حتى لو كان ثمن ذلك استباحة المدينة، وانت بذلك سيكون مرضي عنك"، مضيفاً "عندما لا تفعل سيكون مغضوب عليك وتكون فريسة تهديداتهم وابواقهم وجيوشهم الالكترونية ليتم تحميلك وزر بؤس المدينة لمدة ٤٠ عاما ويسرقوا انجازاتك بعد حين".

يشار الى أن مجلس الوزراء، وافق أمس الاثنين، على إنهاء تكليف امين بغداد علاء معن من مهامه.