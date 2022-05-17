بالصور.. وقفة تضامنية مع الصدر شرقي بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لوقفة تضامنية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شرقي بغداد.

وجرت الوقفة في مدينة الصدر. وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أول أمس الأحد، التحول إلى "المعارضة الوطنية" لمدة شهر.