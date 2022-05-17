رسمياً.. فوز اللامي بمنصب نقيب للمحامين العراقيين

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، فوز احلام اللامي بمنصب نقيب للمحامين العراقيين.





وقال المجلس في وثيقة ادناه نصها، إن "اللامي حصلت على اعلى الاصوات بعد المرشح المبطل ترشيحه لذلك قررت اللجنة اعتبارها فائزة بانتخابات نقابة المحامين".