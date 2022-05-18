الاعلام تباشر بأجراء الامتحان التنافسي للدراسات العليا (صور)

السومرية نيوز – بغداد

جرت في كلية الاعلام – جامعة بغداد، اليوم الاربعاء، اختبارات الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للدراسات العليا لمراحل الدبلوم المهني والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2022-2023.



وشارك في الامتحان التنافسي نحو (339) طالب وطالبة، من بينهم (144) طالب في الصحافة، يقابله (102) طالب في الاذاعة والتلفزيون و(65) طالب في العلاقات العامة، و(28) للدبلوم.

وعمدت كلية الاعلام خلال الايام الماضية الى تهيئة قاعات الامتحان، وتجهيز المولدات الكهربائية، واجراء فحص شامل لأجهزة التكييف المركزية، بالإضافة الى توفير كميات من قناني المياه، وفق توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة بغداد.

وقال عميد كلية الاعلام عمار طاهر ان "الكلية كانت حريصة على توفير الأجواء والمستلزمات الملائمة لإجراء الامتحان التنافسي والمقابلة بشكل يتناسب مع شروط جامعة بغداد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعايير العلمية الرصينة".

واضاف ان "الكلية شرعت بإخضاع الطلبة المتقدمين للامتحان التنافسي التحريري بهدف قبول الافضل منهم للدراسات العليا للعام 2022-2023 "، مؤكدا "الالتزام بالتوقيتات الرسمية المعلنة من قبل الوزارة لأنهاء ملف القبول في الدراسات العليا".

تجدر الاشارة الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت يوم (4 ايلول 2022) موعدا لمباشرة الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022 – 2023.