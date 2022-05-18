ضربه بـ"طابوگة".. شخص يسرق والد طليقته 54 مليوناً شرقي بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث سرقة منزل ضمن قطاع ثمانية في مدينة الصدر، حيث تم توجه قوة الى المكان واتضح دخول شخص الى منزل مواطن وقام الشخص بضرب صاحب المنزل بـ(طابوكة) ما تسبب باغمائه على الفور".وأضاف، أنه "بعد اغماء صاحب المنزل قام الشخص بسرقة 54 مليون دينار عراقي وكمية من الساعات الثمينة ومحفظة شخصية بداخلها مبلغ ٤٠٠ الف دينار عراقي، فضلا عن قاصة تبرعات لم يعرف المبلغ بداخلها".وأشار المصدر إلى انه "تم تشكيل فريق عمل ومراجعة الكاميرات وعودة صاحب الدار الى الوعي، ليؤكد ان الشخص معرف لديه وهو زوج ابنته المطلقة، حيث تم تسجيل دعوى ضده باجراءات اصولية".