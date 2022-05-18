التربية توقع خطة عمل مشتركة مع منظمة اليونيسف

السومرية نيوز – بغداد

اجرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، مراسيم توقيع خطة عمل مشتركة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة - اليونيسف، لتنفيذ مشاريع تهدف الى تحسين التعليم الأساسي في العراق للعامين 2022 – 2023، بحضور وزير التربية علي حميد الدليمي، ونائب ممثل اليونيسف بالعراق كين ليگنز واعضاء اللجنة التوجيهية وقد مثل الوزارة بالتوقيع الوكيل الاداري للوزارة الدكتور فلاح القيسي.



وقال وزير التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، "نحن نرحب بدعم اليونيسف وندرك أننا بحاجة الى توفير مستويات عالية الجودة لأطفالنا في مجال التعليم وان توقيع الاتفاقية سيعطي إشارة البدء للعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع تشمل دعم تطبيق نظام ادارة المعلومات التربوية (EMIS) وتحسين جودة التعليم ورعاية الاطفال والأناث للوصول الى التعليم المبكر بالاضافة الى دعم الاستراتيجية الوطنية العراقية في التعليم ودعم مشروع تقييم الاختبارات الوطنية".

وفي المقابل، قال كين ليگنز ان "اليونيسف مسرورة للعمل يدا بيد مع وزارة التربية، مضيفا، "نحن سعداء جدا للرد على احتياجات وطلبات الحكومة العراقية وتوقيع خطة العمل هذه لتفعيلها في توفير تعليم نظامي وغير نظامي وتعليم مبكر للاطفال من عمر 3 – 18 سنة بما في ذلك الحالات الانسانية وتعزيز الانظمة التربوية".

والجدير بالذكر أن خطة العمل الموقعة اليوم هي استكمالا لخطة التعاون المشتركة بين الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة التخطيط ومكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة – اليونيسف في العراق ، حيث قامت وزارة التربية بخطوات هامة وطويلة الأمد من أجل تحقيق نظام تعليمي فعال، لكن الطريق أمامنا ما زال طويلا ومليئا بالتحديات. ومع الإرادة والالتزام سيتم تحقيق هذه الأهداف، واليونيسف مع شركاء التنمية الرئيسيين ستوفر الدعم اللازم للوزارة لتمكينها من تحقيق أهدافها، بحسب بيان وزارة التربية.