الكاظمي يكشف عن قرار يخص "معسكر الرشيد" ويدعو للبدء بمترو بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن قرار يخص "معسكر الرشيد"، وفيما اعتبر أن زحامات بغداد غير مقبولة، دعا الى البدء بمشروع مترو بغداد.



وقال الكاظمي خلال زيارته مبنى أمانة بغداد اليوم، إن "بغداد عاصمة السلام، وأول جامعة كانت في بغداد على ضفاف نهر دجلة، وهي المدرسة المستنصرية"، معتبراً أن "بغداد اليوم تعيش معاناة كبيرة وإهمالاً واضحاً على الرغم من الدعم الحكومي للنهوض بواقع العاصمة".

وأضاف "يصيبنا الحزن والألم حين نرى واقع عاصمتنا بهذا الشكل، وهذا التقصير يمتد لسنوات، وهو أمر لا يليق بنا جميعاً كمسؤولين؛ لذلك يجب أن يكون هناك جهد استثنائي في بغداد لخلق بيئة اجتماعية، وخدمات بلدية مستقرة؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".

ودعا الكاظمي الى اعادة "يجب أن نعيد تنظيم المشاريع، وأن نعمل على رفع المظاهر التي لا تليق بعاصمة عريقة مثل بغداد"، معتبراً أن "ظاهرة الزحامات المرورية في بغداد غير مقبولة، وهناك بعض السيطرات الأمنية أضحت تشكل وسيلة إعاقة".

وتابع "اتخذنا قراراً بعدم استثمار معسكر الرشيد وتحويله إلى متنزهات عامة، ووجهنا أيضاً بحماية ما تبقى من المساحات الخضراء في بغداد"، مشيراً الى أن "مشروع مترو بغداد يعد من المشاريع المهمة التي تحتاجها العاصمة، ويجب البدء به بأسرع وقت، وأيضاً العمل بمشروع النقل النهري، بطريقة تليق بالمواطنين من خلال توفير محطات وقوف منظمة".