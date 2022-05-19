السفير الفرنسي يتذوّق الكيمر ويشارك في تنظيف شاطئ الأهوار (فيديو)

وهذا المشروع تبنته السفارة على امل توسعته في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل نشر أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحته عبر "انستغرام" مقطع فيديو للسفير الفرنسي وهو يأكل الكيمر العراقي الشهير.



ووجّه شوفاليه رسالةً إلى العراقيين أجمع، دعاهم فيها إلى زيارة الأهوار وتذوّق مأكولاتها الشهيرة، منوّهًا بأن هذه المنطقة إرث ثقافي وحضارتها تمتدّ إلى جذور التاريخ.

وأسف لأن المنطقة مهدّدة بسبب التغير المناخي، مشدّدًا على ضرورة التحرك للحفاظ على هذا الإرث، معتبرًا أنها مشكلة عالمية يجب أن تتضافر الجهود لحلّها.

هذا وأشار إلى أنها المرة الثانية التي يزور فيها المنطقة في غصون بضعة أشهر.