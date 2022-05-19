الإدعاء العام يطالب بالتحقيق حول فساد الصناعة.. 12 ملفاً تنتظر الوزير

طالب الإدعاء العام، محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة، بالتحقيق حول الفساد في وزارة الصناعة.







وأضاف، "هذا هو الملف الاول وهناك ١٢ ملف فساد في وزارة الصناعة تخص الوزير منهل الخبار فيها هدر واختلاس للمال العام". وقال النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، في تغريدة عبر تويتر، الخميس، إن "الادعاء العام يطالب محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة التحقيق مع وزارة الصناعة عن كيفية بيع السكراب بناءً على طلبنا".وأضاف، "هذا هو الملف الاول وهناك ١٢ ملف فساد في وزارة الصناعة تخص الوزير منهل الخبار فيها هدر واختلاس للمال العام".

الى ذلك، خاطب الجبوري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقول "هل تعلم ان الوزير ⁧‫منهل الخباز‬⁩ كلف ابن اخته وضاح صلاح محمد سعيد مدير عاماً لشركة الاتصالات والقدرة".

وأضاف أن "اخيه هاشم صلاح هو داعشي‬⁩ وهارب حاليا وبحسب مذكرة امر القبض. في حين الكلية العسكرية رفضت قبول الطلاب الذين لديهم ابناء عم منتمين لداعش".